Этой гадостью вы кормите своих любимцев: что на самом деле внутри кормов для животных

Росконтроль проверил качество кормов для животных и выяснил, что 60% наименований - фальсификаты. Продукция изготавливается с нарушением технологий, давать ее животным - рискованно.

К таким выводам организация пришла на основе исследования 700 образцов кормов для кошек и собак. Из них в 412 обнаружены нарушения.

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Чаще всего производители пишут ложный состав, преувеличивая количество мяса и преуменьшая объем растительного сырья. Также вместо дешевых сортов мяса указывают дорогие.

По сути люди платят большие деньги за дешевый продукт, да и не каждому питомцу подойдет такой рацион.