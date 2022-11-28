Клиенты Wildberries негодуют: списывают деньги с карт молча!

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Онлайн-магазин на самом деле делает приписку на своих виртуальных витринах о снятиях денег, но на нее далеко не все обращают внимание. Да и поверить пользователи не могут, что такое возможно. Разве можно приобрести товар безошибочно просто по описанию и картинке? Ведь они частенько не соответствуют истине.

Мало того, теперь даже если товар пришел с браком или вообще не тот, деньги списывают все равно. Чуть позже их возвращают на счет личного кабинета, но это тоже замечают не все, а вот потерю денег с карточки трудно не заметить!