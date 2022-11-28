Ситуация только ухудшится: аналитики дали мрачный прогноз на 2023 год

Последние два года выдались довольно сложными для мира: в 2021 году все боролись с пандемией коронавируса, а в 2022 году столкнулись с невиданной инфляцией. Что же касается наступающего 2023 года, то и от него ничего позитивного ждать не стоит: аналитики прогнозируют глобальное снижение роста мировой экономики.

«Общий прогноз представителей бизнеса, отмечающих, что 2023 год принесет новые возможности и вызовы, указывает на то, что высокие цены сыграют на руку производителям сырья, тогда как во многих отраслях возросшие затраты на энергию окажут негативное влияние на операционную рентабельность», — прокомментировал сложившуюся ситуацию экономический обозреватель одного из турецких изданий Яшар Сюнгю.

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