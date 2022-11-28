Всего два дня — и полная отмена: Wildberries заявил о завершении торговли  

Онлайн-магазин Wildberries мог расстроить многих своих покупателей. До нынешнего момента клиенты могли здесь приобретать продукцию, которая не доступна на других площадках — товары с содержанием в них сушеных мухоморов.

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Теперь Роспотребнадзор прикрыл лавочку, ведь, согласно законодательству РФ, продавать товары с этим ингредиентом запрещено. Контролирующий орган уведомил виртуальный магазин о необходимости завершения торговли. И с 1 декабря данная продукция полностью должна исчезнуть с онлайн-полок Wildberries.

В данном контексте покупатели могут недосчитаться в маркетплейсе целого ряда наименований БАДов, чаев и витаминов.

Источник: akket.com