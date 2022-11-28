Запасайтесь крупой и мясом! Цены на продукты резко поползли вверх

Центральный банк России прогнозирует в следующем году инфляцию в 5-7%, при этом финансовые аналитики считают эти цифры слишком оптимистичными. Реальнее всего, полагают они, что инфляция составит 10-12%.

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Этот фактор, а также повышенный спрос покупателей перед новогодними праздниками спровоцировали рост цен на продукты.

Вслед за наименованиями, которые люди приобретают конкретно на новогодний стол вроде шампанского, лосося, икры и деликатесов, в цене стали расти и повседневные продукты.

Ожидается, что к Новому году мясо и молоко подорожают на 10%, а крупы и хлеб — на 5%, пишет КП.

Что касается вкусностей для праздника, то тут ситуация хуже. Шампанское и охлажденный лосось в Новый год будут стоить почти вдвое больше. Икра — на 12,5%.