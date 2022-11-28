Сбербанк озвучил решение, которое уничтожает карты «Мир»: новая платежная система

Банковские карты «Мир» стали настоящим спасением, когда Visa и Mastercard заблокировали за границей. При этом отечественную альтернативу приняли в ряде стран.

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Однако вскоре и карты «Мир» могут оказаться бесполезными, но вовсе не из-за западных санкций.