Сбербанк озвучил решение, которое уничтожает карты «Мир»: новая платежная система

Банковские карты «Мир» стали настоящим спасением, когда Visa и Mastercard заблокировали за границей. При этом отечественную альтернативу приняли в ряде стран.
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Однако вскоре и карты «Мир» могут оказаться бесполезными, но вовсе не из-за западных санкций.
На смену пластику стала приходить электронная система платежей. Сбербанк в частности недавно объявил о возрождении SberPay. Чтобы ею пользоваться, нужно лишь иметь современный телефон и скачать приложение «Сбербанк Онлайн» в его последней версии.
Источник: akket.com.