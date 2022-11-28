Риск для накоплений россиян: вот чем опасны доллар и евро сегодня

В непростых экономических реалиях, сложившихся сегодня, многие россияне думают, что делать с накоплениями, чтобы их не потерять. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили предупредила, что переводить деньги в американскую или европейскую валюту не стоит. Это чревато негативными последствиями.

«Прямой угрозы обвала «токсичных» валют нет, но дополнительные трудности возникают: возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам, а также повышение банковских комиссий за обслуживание валютных счетов», - объяснила эксперт сайту «Прайм».

Валишвили советует лучше присмотреться к ценным бумагам компаний со стабильным спросом, например, ретейлерам. Также вкладываться есть смысл в государственные или корпоративные облигации, особенно с дисконтом, либо в валюту так называемых дружественных стран.