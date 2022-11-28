«Можно говорить абсолютно уверенно»: астролог Дараган — про третью мировую

Известный астролог Константин Дараган стал героем нового интервью Юлии Меньшовой на YouTube в проекте «Сама Меньшова». Выбор гостя не был случаен — актриса и телеведущая была шокирована прогнозом звездочета, который тот сделал еще в 2013 году: он точно предсказал переворот в украинской власти, пандемию коронавируса и многие другие события.

Меньшова задала главный вопрос, волнующий в эти дни многих россиян, — будет ли третья мировая. Поскольку в том самом своем прогнозе Дараган говорил про страшное в 2028 году. И Константин подтвердил предсказанное.

«Как минимум это серьезный военно-политический кризис в мире. Основания для этого астрологические есть, вот вопрос в деталях, в подробностях, в фамилиях, в границах. А вот то, что это не пройдет спокойно, теперь уже можно говорить абсолютно уверенно», — сказал эксперт.

Какие страны будут втянуты в конфликт, звезды тоже предсказали. И Дараган не стал скрывать.