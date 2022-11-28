Пенсионеров оставят без индексации — новое заявление

Например, экономист Герман Ткаченко заявил, что пенсионеры фактически на самом деле остаются без повышения пенсионных выплат, хотя гипотетически это произойдет.

«Дело не в том, что пожилым не поднимут пенсию. Государство свое обещание сдержит. Пенсионеры получат свои деньги. Кто-то даже уже в декабре, кто-то в январе по графику. И дальше пенсионеры будут получать увеличенную на 4,8 процента пенсию. Фактически они будут пользоваться деньгами, а практически их сразу «съест» инфляция», — сказал Герман Ткаченко.

Пожилые люди видят только красивую цифру — повышение в целом за календарный год на 15,3%. Но фактически в 2023 году пенсию поднимут на 4,8%, а инфляцию на следующий год прогнозируют больше. Центробанк дает оптимистический прогноз — на 5-7%, частные аналитики — все 10-12%. Так где индексация в 2023 году?

Источник: pnz.ru