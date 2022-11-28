На 8%: вскрылось, на что еще вырастут цены в России в ближайшее время

Ближайшим повышением цен на услуги ЖКХ дело не ограничится. Подорожают еще одни платежи, и рост будет немалый. Изменения уже одобрены Федеральной антимонопольной службой и вступят в силу с 2023 году.

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Речь идет о повышении стоимости билетов на железнодорожный транспорт, а также цен на грузоперевозки. Индексация составит 8,1% и 8% соответственно. Причем, указанные величины являются предельно допустимыми.

«С учетом этого индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в 2023 году составит 8,1 процента, в 2024–2025 годах – по четыре процента ежегодно», – рассказали о повышении в ФАС.

По материалам сайта Konkurent.