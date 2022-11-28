«Мы проходим серьезную мировую перестройку»: астролог Дараган рассказал, когда закончатся глобальные потрясения

Популярный астролог Константин Дараган стал гостем в проекте Юлии Меньшовой «Сама Меньшова» на YouTube. Он известен тем, что еще в 2013 году предсказал Майдан на Украине 2014 года и пандемию коронавируса 2020 года.

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Теперь звездочет поведал о том, что нас всех ждет в ближайшие годы. Он отметил, что с 2020 года начался кризис, обусловленный соединением Юпитера, Сатурна и Платона в Козероге. Это крайне редкое явление на небе. Он принесет с собой массу изменений.

«Мы проходим такую серьезную мировую перестройку, Россия в одной из точек бифуркации этого процесса, и в своей истории, и в мировой истории. И рассчитывать, что будет легко и просто, или хотя бы беспроблемно, или хотя бы так, как было в 21-м году, оснований просто нет. То есть строго говоря, для оптимизма оснований нет совсем», - подчеркнул астролог.

Каждый следующий год, по словам Константина, мы будем думать, что, наверное, следующий будет хорошим. Однако, звезды оптимизма не добавляют.