«Мы проходим серьезную мировую перестройку»: астролог Дараган рассказал, когда закончатся глобальные потрясения

Популярный астролог Константин Дараган стал гостем в проекте Юлии Меньшовой «Сама Меньшова» на YouTube. Он известен тем, что еще в 2013 году предсказал Майдан на Украине 2014 года и пандемию коронавируса 2020 года.
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Теперь звездочет поведал о том, что нас всех ждет в ближайшие годы. Он отметил, что с 2020 года начался кризис, обусловленный соединением Юпитера, Сатурна и Платона в Козероге. Это крайне редкое явление на небе. Он принесет с собой массу изменений.
«Мы проходим такую серьезную мировую перестройку, Россия в одной из точек бифуркации этого процесса, и в своей истории, и в мировой истории. И рассчитывать, что будет легко и просто, или хотя бы беспроблемно, или хотя бы так, как было в 21-м году, оснований просто нет. То есть строго говоря, для оптимизма оснований нет совсем», - подчеркнул астролог.
Каждый следующий год, по словам Константина, мы будем думать, что, наверное, следующий будет хорошим. Однако, звезды оптимизма не добавляют.
«Да, у нас не плохие времена, но сказать, что они хорошие, они легкие, что это 19-й год хотя бы доковидный, нет», - не утешил астролог. И рассказал, когда все закончится: «Глобальные перемены завершатся не позднее 2038 года, причем 2023 – 2025 годы выглядят решающими. Есть астрологические основания для того, что 2027 – 2029 года – серьезный военно-политический кризис в мире».
Константин Дараган. Кадр из YouTube-шоу "Сама Меньшова"