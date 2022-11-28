«Короткий срок»: когда доллар перестанет быть мировой валютой, рассказал астролог Дараган

Известный астролог Константин Дараган в свое время предсказал появление коронавируса и «моду «на медицинские маски. На этот раз эксперт по звездам рассказал, когда закончится власть доллара в мире. Основной валютой международных расчетов американские деньги перестанут быть совсем скоро – к 2027 году.

«Это достаточно короткий срок», - подчеркнул Дараган в беседе с Юлией Меньшовой на YouTube.

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Более того, Дараган предупредил, что с 2025 года наличные деньги (любые) начнут исчезать из жизни людей и к 2040 году полностью уйдут из оборота.