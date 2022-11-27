Осталась неделя, и все изменится: аналитик назвал причину, по которой доллар резко взлетит вверх после пятого декабря

В последнее время рубль демонстрирует устойчивый рост по отношению к валютам других стран. Лишь изредка он уступает доллару и евро, но потом отыгрывает позиции.

По мнению финансовых аналитиков, долго так продолжаться не будет. Эксперты считают, что уже с пятого декабря есть высокий риск того, что доллар начнет дорожать, а рубль, соответственно, дешеветь.

Экономисты сходятся во мнении, что те, кто планируют отдых на Новый год за границей, должны купить валюту на ближайшей неделе.

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