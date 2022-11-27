Пакуйте чемоданы: россиянам рассказали о рухнувших ценах на путевки в некоторые страны

Значительно потеряли в цене билеты в Тель-Авив (Израиль), Анкару (Турция), Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения), Тбилиси (Грузия), Бишкек (Киргизия), Абу-Даби (ОАЭ) и Мали (Мальдивы).

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Среди европейских направлений из России подешевел перелет в Лондон (на 36,5%, до 31,2 тыс. рублей), в Амстердам - (на 20,6%, до 46,3 тыс.), в Будапешт - (на 20,2%, до 56,7 тыс.), в Лиссабон - (на 18,8%, до 58,7 тыс.), цитирует ТАСС слова экспертов.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные безвизовые страны для зимнего горнолыжного отдыха. Так, отправится в горы можно не только в Сочи, но и в страны ближнего зарубежья, среди которых Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан. Выгоднее отправиться на курорт Гудаури в Грузии, где горнолыжный сезон длится с ноября по май.