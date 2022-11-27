Жертва клюет на удочку: россиян предупредили о новой мошеннической схеме с риелторами

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с риелторами. Дело в том, что злоумышленники могут вступить в сговор с недобросовестными агентами, чтобы завладеть не только деньгами, но и недвижимостью.

В начале на телефон жертвы поступает звонок якобы от сотрудника полиции с сообщением о готовящейся краже денег с банковского счета и просьбой помочь следствию. Мошенники в качестве доказательств даже присылают поддельные фотографии своих удостоверений и первые листы постановлений о возбуждении уголовного дела.

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