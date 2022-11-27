Жертва клюет на удочку: россиян предупредили о новой мошеннической схеме с риелторами

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с риелторами. Дело в том, что злоумышленники могут вступить в сговор с недобросовестными агентами, чтобы завладеть не только деньгами, но и недвижимостью.
В начале на телефон жертвы поступает звонок якобы от сотрудника полиции с сообщением о готовящейся краже денег с банковского счета и просьбой помочь следствию. Мошенники в качестве доказательств даже присылают поддельные фотографии своих удостоверений и первые листы постановлений о возбуждении уголовного дела.
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«Если жертва клюет на удочку, то дальше мошенники уже не слезают с ушей жертвы, ведя ее до полного разорения», - рассказал юрист, пишет агентство «Прайм».
Соловьев отметил, что чаще всего злоумышленники настаивают на оформлении кредита под залог жилья. В свою очередь, риелторы ускоренно проводят все сделки с объектами недвижимости.