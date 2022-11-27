Успеть до пятого декабря: россиянам рассказали, как обменять рубли по наиболее выгодному курсу

Тем, кто спланировал новогодний отдых за пределами страны, стоит подготовиться еще в начале декабря. Речь идет о покупке иностранной валюты.
Экономист Владимир Григорьев напомнил россиянам о восьмом пакете санкций в отношении РФ, принятый Евросоюзом в начале октября. Эксперт добавил, что санкции отразятся на валютном рынке. Поэтому для желающих провести зимние каникулы за границей Григорьев дал совет обменять валюту как можно скорее:
«Я думаю, что если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть».
Эксперт уверен, ослабление рубля не будет серьезным. Но лучше обезопасить себя и обменять валюту пораньше.
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«Если наш турист купит валюту до вступления в силу этих санкций, то он точно не прогадает, поскольку гипотетическая возможность ослабления рубля есть, а предпосылок для сильного роста курса российской национальной валюты пока нет», – рассказал Владимир Григорьев в беседе с radiosputnik.ria.ru.