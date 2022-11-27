Успеть до пятого декабря: россиянам рассказали, как обменять рубли по наиболее выгодному курсу

Тем, кто спланировал новогодний отдых за пределами страны, стоит подготовиться еще в начале декабря. Речь идет о покупке иностранной валюты.

Экономист Владимир Григорьев напомнил россиянам о восьмом пакете санкций в отношении РФ, принятый Евросоюзом в начале октября. Эксперт добавил, что санкции отразятся на валютном рынке. Поэтому для желающих провести зимние каникулы за границей Григорьев дал совет обменять валюту как можно скорее: