Назван продукт, которым нужно срочно запастись к концу декабря: ценник несется ввысь с бешеной скоростью

Россияне в панике стали скупать продукты, которые пользуются повышенным спросом на новогодних столах. Уже с октября люди начали замечать, что стоимость на ряд товаров поползла вверх.

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Однако процесс не остановится в ближайшее время, по прогнозам экспертов, к концу декабря, то есть к Новому году, стоимость некоторых продуктов может увеличиться вдвое.

Особенным спросом сейчас пользуется шампанское, сообщает Росконтроль, и именно оно подорожает почти в два раза. Примерно на столько же увеличится цена лосося охлажденного.

Россиянам также стоит задуматься о заблаговременной покупке мяса, мясных деликатесов, консерв, икры. Их стоимость тоже стабильно повышается.