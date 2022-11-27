Невиданный ажиотаж: в России в пять раз вырос спрос на товары к Новому году

В этом году россияне ждут новый год сильнее. Спрос на праздничные товары в ноябре вырос более чем в пять раз по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
«По России спрос на новогодние товары за год вырос на 449 процентов. Больше всего такой продукции покупают в Москве (+365 процентов), Челябинске (+300 процентов), Нижнем Новгороде (+133 процентов), а также Новосибирске (+67 процентов)», - говорится в исследовании одного из российских онлайн-гипермаркетов, передает «РИА Новости».
В этом ноябре в топ-товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение "дождик", еловые венки, искусственные ели. Эксперты отметили, что в прошлом году такого ажиотажа замечено не было.
«Для многих людей этот год стал достаточно эмоционально напряженным. Вероятно, россияне стремятся приблизить наступление праздника, создать соответствующее настроение и украсить дом заранее», - подчеркнули в компании.
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Россияне также активно скупают товары для интерьера. Покупки жалюзи увеличились на 122 процента, диффузоров - на 317 процентов. Кроме того, вырос спрос на рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, ароматизаторы для дома.