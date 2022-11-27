Уже через три дня: Wildberries прекращает торговлю – оглашено официальное решение

Wildberries расстроил некоторых своих постоянных покупателей вынесенным вердиктом от Роспотребнадзора.

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Контрольный орган сделал проверку реализуемой продукции на маркетплейсе и пришел к выводу, что на его площадке продаются запрещенные товары. Роспотребнадзор обязал убрать их из оборота до 1 декабря, таким образом до конца осталось всего три дня.

Речь идет о БАДах, чаях, витаминах и иных товарах с сушеными мухоморами в составе. Реализовывать такие продукты на территории РФ запрещено, поэтому решение окончательное.

Источник: akket.com.