Сбербанк ошарашил новостью: вместо карточек «Мир» вводится новая платежная система

Национальную банковскую систему «Мир» в Российской Федерации, которая, казалось бы, была вне конкуренции, готовы потеснить. Уже сейчас вместо привычного пластика Сбербанк предлагает использовать электронный вариант, который вновь стал использоваться в России.

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Клиенты Сбербанка все чаще стали отказываться от банковских карточек «Мир» и применять вместо них SberPay. Эта система, напомним, является бесконтактной. На какой-то период из-за санкций пользователи не могли виртуально рассчитываться за купленные товары или услуги, но сейчас все встало на круги своя.

Для того, чтобы SberPay заработал, успешно заменив пластиковые карты «Мир» и другие, необходимо скачать новую версию приложения «Сбербанк Онлайн».

Источник: akket.com.