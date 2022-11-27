Несколько шагов до зимы: синоптик рассказал москвичам о погоде в воскресенье

Облачно, без существенных осадков, высокое давление и не выше минус 1 градуса будет в Москве в это воскресенье, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня ситуация в столичном регионе обойдется без значимых осадков. Температурный фон окажется близким к своей климатической норме. То есть облачно, без существенных осадков, температура воздуха в столице минус 1 - минус 3, в Подмосковье - ноль - минус 5», - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.
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Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало. В воскресенье днем оно составит 761 миллиметр ртутного столба, подчеркнул синоптик.
Ранее жителям страны рассказали о погоде в новогодние праздники. К слову, прогноз неутешительный. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах этой части России столбики термометров могут опуститься до 20 градусов мороза. А на дорогах образуются снежные заносы.