Несколько шагов до зимы: синоптик рассказал москвичам о погоде в воскресенье

Облачно, без существенных осадков, высокое давление и не выше минус 1 градуса будет в Москве в это воскресенье, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня ситуация в столичном регионе обойдется без значимых осадков. Температурный фон окажется близким к своей климатической норме. То есть облачно, без существенных осадков, температура воздуха в столице минус 1 - минус 3, в Подмосковье - ноль - минус 5», - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

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Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало. В воскресенье днем оно составит 761 миллиметр ртутного столба, подчеркнул синоптик.