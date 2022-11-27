Москвичей предупредили о страшном явлении: людей задавит барическая атака – 29 ноября пик

В предстоящую неделю метеозависимым людям придется очень худо – из-за повышения атмосферного давления Москву придавит «барическая гора».

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Как рассказа КП синоптик Михаил Леус, барометры достигнут отметки в 765 мм ртутного столба. И такое давление трудно не ощутить на себе, ведь оно сопоставимо с погружением в шахту на глубину от 220 метров.

Пик этого явления придется на вторник 29 ноября, однако процесс начался уже сейчас, нормы превышены.

Процесс будет прогрессировать вплоть до конца следующей недели, поэтому люди должны подготовиться к ухудшению самочувствия и головным болям.