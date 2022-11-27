«Заплатить придется на 20-30% больше»: подорожают новогодние елки из Европы

Импортных елок в этот Новый год в России будет меньше, чем в предыдущее время. Однако они не исчезнут совсем.

По словам эксперта, импортные елки к Новому году в основном завозили из Дании, Польши и Эстонии. Обычно транспортировка из другой страны повышала стоимость новогоднего дерева. Но в этом году подорожание может достигнуть 50% относительно стоимости 2021 года.