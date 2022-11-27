Посмотрели на ценник и ужаснулись – взлетел вдвое! Называем продукты, которые нужно срочно закупить

Россияне перед новогодними праздниками бросились в продуктовые магазины делать закупки и удивились ценникам. Некоторые наименования уже поднялись до нереальных цифр.

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Особенно подорожало шампанское и будет расти еще больше в цене, к Новому году ожидается, что его стоимость повысится почти вдвое.

Ценные сорта рыбы тоже сильно поднялись в стоимости из-за предпраздничного ажиотажа – почти на 28%, сообщает Росконтроль. Эксперты говорят, что к самому празднику стоимость охлажденного лосося тоже увеличится почти в два раза.

Так что эти продукты точно стоит купить уже сейчас. Также по прогнозам экспертов, значительно подорожает мясо, деликатесы, консервы для приготовления салатов и икра. Имеет смысл закупить заранее и их.