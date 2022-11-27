Этим способом пользуются все спортсмены: как правильно стирать кроссовки в машинке - не развалятся

Многие боятся стирать текстильные кроссовки в машинке, поскольку слышали истории, как они разваливаются в процессе.

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Но, во-первых, качественная обувь не развалится. Во-вторых, нужно выбрать правильный режим - для обуви или ручную стирку (деликатную). В-третьих, желательно убрать отжим. Кроме того, есть несколько лайфхаков, которые смогут уберечь обувь от ударов о барабан.

Кроссовки лучше заранее промыть в мыльной воде, при сильном загрязнении предварительно замочив в тазу. Далее положить в специальную сетку или просто в старую наволочку.

Далее вместе с обувью положить в барабан несколько полотенец, которые смягчат работу машинки.

Для большей деликатности рекомендуется использовать гелевые средства, которые не оставляют разводы. Если стирали обычным порошком, то стоит уделить больше внимания ополаскиванию.

Сушить лучше не на батарее и уж тем более не в машинке на режиме сушки, это может испортить подошву. Шнурки лучше стирать, достав из обуви. Также в мешке.

Источник: yapokupayu.ru.