Как новые! Как быстро и просто отбелить кроссовки – способ за три копейки

Белые кроссовки смотрятся празднично и нарядно, но с ними всегда очень много возни. Часто люди просто не знают, что делать с загрязнившейся обувью.

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Перед отбеливанием белые кроссовки из ткани нужно постирать, чтобы удалить первичное загрязнение. Качественную обувь можно смело стирать прямо в машинке, выбрав режим обуви или ручной стирки. Если не уверены в том, что кроссовки не развалятся – постирайте руками и щеткой, предварительно замочив в порошке. Затем просушите и приступайте к отбеливанию.

Далее берем 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 столовые ложки стирального порошка, 1 столовую ложку перекиси водорода. Перемешиваем, хорошенько втираем в кроссовки и оставляем на 15 минут. После этого просто смываем грязь водой!

Источник: yapokupayu.ru.