Мясо и шампанское резко подорожали: какие еще продукты россияне панически скупают в магазинах

Шампанское, а также иные импортные вина, мясо, деликатесы, рыба, икра и другие продукты резко подорожали в России.

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Покупатели в панике скупают эту продукцию, готовясь к новогодним праздникам и делая запасы на каникулы. Из-за этого ажиотажного спроса продавцы решили немного подзаработать, поменяв ценники в свою пользу.

Например, охлажденный лосось уже поднялся в цене почти на 27%, а к Новому году будет стоить еще на 10% дороже. Красная и черная икра подорожали более, чем на 12% и тоже на этой цифре не остановится, сообщает Росконтроль.

Рекордсмен по ценникам - игристые вина и шампанское, на них ценники взлетят в конце декабря почти на 50%.