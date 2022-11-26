В ней кишечная палочка! Роскачество назвало худшую ряженку

Многие потребители любят ряженку не только за полезные свойства, но и за вкус, однако опасаются, что в ней могут находиться антибиотики и различные пищевые добавки.

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Эксперты Роскачества закупили товары 17 популярных брендов и выяснили, оправданы ли страхи покупателей. Некоторые продукты действительно оказались некачественными и провалили лабораторные опыты.