Без антибиотиков и ГМО! Роскачество назвало лучшую ряженку

Многие потребители любят ряженку не только за полезные свойства, но и за вкус, однако опасаются, что в ней могут находиться антибиотики и разные пищевые добавки.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Эксперты Роскачества закупили товары 17 популярных брендов и выяснили, оправданы ли страхи покупателей. Часть кисломолочных продуктов порадовала специалистов своим высоким качеством и оказалась полностью безопасной.
Лучшие результаты показали ряженки: «Агрокомплекс», «Авида» и «Вкуснотеево».
В них не оказалось антибиотиков, ГМО, сои и фитостеринов. Массовая доля жирных кислот была в норме, а значит производители этих товаров не пытались заменить животный жир растительным.
Также в продуктах не нашли консервантов, синтетических красителей, крахмала, каррагинана и сахара.