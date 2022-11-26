Деньги посыпятся в карман: астролог рассказала, кому улыбнется удача после 28 ноября

Астролог Ирина Душкина дала прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря. По словам специалиста, в это время удача улыбнется трем знакам зодиака. Судьба будет подкидывать им миллионы возможностей, чтобы получить финансовую выгоду.

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В числе везунчиков конца осени оказались Скорпионы. По мнению астролога, они смогут наконец реализовать свои финансовые задумки. Надежды будут полностью оправданы. На этой неделе представителей знака ждут новые победы на рабочем фронте, а на семейном — все будет стабильно.