Деньги посыпятся в карман: астролог рассказала, кому улыбнется удача после 28 ноября

Астролог Ирина Душкина дала прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря. По словам специалиста, в это время удача улыбнется трем знакам зодиака. Судьба будет подкидывать им миллионы возможностей, чтобы получить финансовую выгоду.
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В числе везунчиков конца осени оказались Скорпионы. По мнению астролога, они смогут наконец реализовать свои финансовые задумки. Надежды будут полностью оправданы. На этой неделе представителей знака ждут новые победы на рабочем фронте, а на семейном — все будет стабильно.
Заманчивое денежное предложение в начале зиму могут получить и Стрельцы. У них появится возможность хорошо пополнить свой кошелек к Нового году. Также представители знака смогут реализовать ранее намеченные планы на профессиональном поприще.
Третьим баловнем судьбы в это время станет Водолей. Он может получить предложение о смене работы. В случае согласия, новая должность принесет большие деньги.
По материалам Marie Claire.