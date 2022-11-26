Там кишечная палочка! Роскачество назвало худшие глазированные творожные сырки

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Эксперты предостерегли покупателей.

Специалисты Роскачества исследовали глазированные творожные сырки. Для лабораторных опытов были закуплены товары 29 разных торговых марок, представленные в популярных магазинах.

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Повышенным стандартам Роскачества не соответствовал ни один продукт. Однако некоторые сырки были жестко раскритикованы экспертами из-за критических нарушений. 

Худшие результаты показали товары бренда «Творобушки». В их составе были обнаружены растительные жиры, крахмал и следы антибиотиков (неомицина, гентамицина и линкомицина).

Нулевые оценки специалистов получили также сырки «Лента» и «МясновЪ». В них нашли бактерии группы кишечных палочек и низкое содержание микрофлоры, характерной для творожной закваски.

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