Там кишечная палочка! Роскачество назвало худшие глазированные творожные сырки

Худшие результаты показали товары бренда «Творобушки». В их составе были обнаружены растительные жиры, крахмал и следы антибиотиков (неомицина, гентамицина и линкомицина).

Нулевые оценки специалистов получили также сырки «Лента» и «МясновЪ». В них нашли бактерии группы кишечных палочек и низкое содержание микрофлоры, характерной для творожной закваски.