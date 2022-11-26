«Будут глобальные катаклизмы в США»: нумеролог высказался о будущем планеты

Известные астрологи и нумерологи собрались в студии программы «Малахов» телеканала «Россия 1», чтобы обсудить будущее планеты. Специалисты сошлись во мнении, что в ближайшем будущем Землю ждут серьезные изменения, связанные с климатом.

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По мнению таролога Аиды Мартиросян, катаклизмы будут связаны с водой и произойдут за пределами России. Так же считает нумеролог Руслан Рашоев, который еще в 2017 году в эфире предсказал события февраля 2022 года.