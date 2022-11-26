Найдете в любой «Пятерочке»! Роскачество назвало лучшие глазированные творожные сырки

Специалисты Роскачества исследовали глазированные творожные сырки. Для лабораторных опытов были закуплены товары 29 разных торговых марок, представленных в популярных магазинах.

Увы, повышенным стандартам Роскачества не соответствовал ни один продукт. Однако некоторые сырки оказались полностью безопасными и подходящими под все требования законодательства.

Лучшие оценки получил творожный сырок глазированный «Вкуснотеево» («Премиум»). В нем не нашли консервантов, крахмала, растительных белков и жиров. Его производители использовали не кондитерскую глазурь, а качественный настоящий шоколад.