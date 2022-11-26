Когда день год кормит: что Василиса Володина предсказала на 26 ноября

Телеведущая, астролог Василиса Володина дала прогноз на 26 ноября. В последнюю субботу осени следует засучить рукава – этот день, как и последующая неделя, год кормит. Также следует припомнить, что происходило у вас в жизни в конец сентября этого года, поскольку они могут повториться.

«Встали? Потянулись? Принимайтесь за дела. Эта суббота открывает трудоголическую череду дней, из тех, что позднее год кормят. Ну и ловите флэшбеки от конца сентября, события того времени могут снова постучаться в наши двери», - предупредила астролог в Telegram.