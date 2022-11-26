Когда «инфляция минус»: что делать с накоплениями в нынешней ситуации, рассказал министр финансов

Министр финансов России Антон Силуанов дал свои рекомендации о том, что сегодня делать с накоплениями. На встрече со студентами чиновник признал, что с банковскими вкладами сложилась непростая ситуация – они дают доход «инфляция минус», то есть деньги по сути обесцениваются.