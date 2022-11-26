Когда «инфляция минус»: что делать с накоплениями в нынешней ситуации, рассказал министр финансов

Министр финансов России Антон Силуанов дал свои рекомендации о том, что сегодня делать с накоплениями. На встрече со студентами чиновник признал, что с банковскими вкладами сложилась непростая ситуация – они дают доход «инфляция минус», то есть деньги по сути обесцениваются.
Чтобы обеспечить сохранность накоплений, россиянам, помимо депозитов, следует обратить внимание на облигации федерального займа. То есть когда физлицо выступает инвестором и занимает государству свои накопления на определенный срок.
«Давать государству в долг – это надежно, а активные вложения в него позволят еще и получить доход», - приводит слова министра сайт Konkurent.
Антон Силуанов. Фото: Global Look Press