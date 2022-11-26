Деньги обесцениваются: министр финансов Силуанов сделал серьезное заявление для вкладчиков

Глава министерства финансов Антон Силуанов провел встречу со студентами в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ». Министр рассказал молодежи, что сейчас происходит с банковскими вкладами, и дал свои рекомендации.

Силуанов поведал о непростой обстановке с депозитами – сейчас ставки в банках «инфляция минус», то есть при сохранении денег на вкладах они просто-напросто обесцениваются.

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Поэтому Силуанов рекомендует поделить накопления и использовать несколько иснтрументов для их сохранения и приумножения. Часть оставить на вкладе в банке, а другую часть вложить в облигации федерального займа (ОФЗ). Министр подчеркнул, что давать государству в долг – это надежно, а активные вложения в него позволят еще и получить доход.

по материалам сайта Konkurent