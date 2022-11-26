«Исходя из прогнозируемой границы бедности»: названа сумма прожиточного минимума на следующий год

Стало известно, каткая сумма станет прожиточным минимум в 2023 году.
Депутаты Государственной думы определили, что 14 375 рублей будут минимальным количеством средств для жизни в стране. И рост относительно данного показателя в этом году составил 456 рублей.
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«Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023 - 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов», – процитировали Pensnews.ru текст пояснительной записки к документу.
Напомним, ранее в Минфине рассказали о планах по развитию онлайн-продажи вина. Предполагается, что спиртное можно будет покупать на сайте «Почты России».