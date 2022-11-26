«Исходя из прогнозируемой границы бедности»: названа сумма прожиточного минимума на следующий год

Стало известно, каткая сумма станет прожиточным минимум в 2023 году.

Депутаты Государственной думы определили, что 14 375 рублей будут минимальным количеством средств для жизни в стране. И рост относительно данного показателя в этом году составил 456 рублей.

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