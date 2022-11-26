«Кто жил в нищете, начнут подниматься»: экстрасенс Ельцина раскрыл, что ждет россиян в 2023 году

Личный экстрасенс первого президента России Бориса Ельцина Виталий Боград поведал соотечественникам, каким будет 2023 год. Весть мир, по его словам, будет во власти глобальных преобразований.

«На заре кардинальных перемен всегда возникают коллизии, которые мы наблюдаем и сейчас. Это экономический кризис в мире, в том числе Европе и Америке. В среднеазиатских странах и России начнутся некие «качели». Те, кто жил в нищете, начнут подниматься относительно тех, кто казался весьма зажиточным», - рассказал провидец сайту Om1.