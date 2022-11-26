Скрывать уже невозможно: что будет с долларом в декабре

С середины осени сильное колебание курса доллара пошло на спад, и сейчас его цена находится в довольно узком диапазоне – 60 – 62,5 рубля. Но к концу года Беспалов прогнозирует рост.

«Несмотря на риски, при отсутствии новых значимых санкций, например на российскую финансовую инфраструктуру, мы не ожидаем резкого ослабления рубля. Скорее этот процесс будет происходить постепенно по мере восстановления баланса импорта и экспорта, а значение курса на конец года может находиться не выше 65 рублей», - высказался эксперт.