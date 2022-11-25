Там синтетические ароматизаторы! Роскачество назвало худший вишневый сок

О пакетированных соках и нектарах ходит немало мифов. Например, многие покупатели считают, что в них нет ничего натурального, зато полно красителей, ароматизаторов и пищевых добавок.
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Эксперты Роскачества закупили вишневый нектар 25 производителей и выяснили с помощью лабораторных опытов, оправданы ли опасения потребителей.
Большая часть продуктов была качественной, однако некоторые товары действительно не устроили специалистов.
Например, в вишневых нектарах «Первый урожай» (для питания детей старше 3-х лет) и «Плодовое» обнаружили превышение по содержанию 5-оксиметилфурфурола (токсичного вещества, которое могло образоваться в процессе пастеризации напитков).
Также в «Первом урожае» нашли синтетические ароматизаторы (эвкалиптол и изоцинеол), а в «Плодовом» — синтетический краситель азорубин (Е122). Их наличие в нектарах не допускается техническим регламентом.