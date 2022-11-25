Продается в любом «Магните»: Роскачество назвало лучший вишневый сок

О пакетированных соках и нектарах ходит немало мифов. Например, многие покупатели считают, что в них нет ничего натурального, зато полно красителей, ароматизаторов и пищевых добавок.
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Эксперты Роскачества закупили вишневый нектар 25 производителей и выяснили с помощью лабораторных опытов, оправданы ли опасения потребителей.
Продукция 15 торговых марок соответствовала не только всем нормам законодательства, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества.
Лучшие результаты показали товары: «Сады Придонья», «Теди», «Я», «Арарат», Rich, «Ашан», «Вико», A cappella, ArtshAni, «Лента», «Мамина дача», Barinoff, J7, Fine Life и Tamara.
В них не обнаружили консерванты, синтетические красители, ароматизаторы, сахарозаменители и подсластители. Для производства этих нектаров использовалась хорошо очищенная вода и достаточное количества вишневого пюре (сока).