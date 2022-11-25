Ждите денежных поступлений: астролог обрадовала прогнозом на 26 ноября

Елена Мун порадовала россиян прогнозом на субботу, 26 ноября. Астролог заверила, что этот выходной день будет богат на положительные эмоции. Порадоваться смогут представители всех знаков зодиака.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Общение, контакты принесут радость и удовольствие. Хорошо пройдут семейные встречи. Возможны денежные поступления. Успешно пройдут и деловые вопросы, переговоры», — рассказала Мун порталу «А теперь внимание!».
Астролог посоветовала не избегать публичных выступлений 26 ноября. По ее мнению, результат контактов с общественностью в этот день может принести хорошие результаты.
Также в субботу возможны неожиданные и приятные события, связанные с близкими людьми.