Три продукта из СССР, которые навсегда исчезли из магазинов

Из российских магазинов исчезли ряд продуктов, которые были популярны в советские времена. Наверняка, наши родители помнят их вкус, но мы с вами уже вряд ли их попробуем.

Например, газированный напиток «Крем-сода». Сливочный, но не приторный на вкус «эликсир» стоил всего 10 копеек. Популярность ему еще придавал тот факт, что напиток любит сам Иосиф Сталин.

Также вряд ли мы уже попробуем паштет «Волна». Стоил он всего 9 копеек и пользовался огромной популярностью у студентов.