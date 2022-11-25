«Все останется в прошлом»: астролог пришла на шоу к Малахову ради объявления важных дат для человечества

Шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» накануне было посвящено будущим событиям. На фоне происходящего сегодня в мире вопрос о том, что произойдет дальше, волнует абсолютно всех.

Астролог Светлана Драган сделала публичный прогноз о том, что зимой резких перемен ждать не стоит.

Надежда на то, что в мире произойдут трансформации, все-таки есть. Но произойдут события, обещающие это, не раньше весны 2023 года. Самым поворотным месяцем, по словам Светланы Драган, станет март.

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