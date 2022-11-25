«Все останется в прошлом»: астролог пришла на шоу к Малахову ради объявления важных дат для человечества

Шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» накануне было посвящено будущим событиям. На фоне происходящего сегодня в мире вопрос о том, что произойдет дальше, волнует абсолютно всех.
Астролог Светлана Драган сделала публичный прогноз о том, что зимой резких перемен ждать не стоит.
Надежда на то, что в мире произойдут трансформации, все-таки есть. Но произойдут события, обещающие это, не раньше весны 2023 года. Самым поворотным месяцем, по словам Светланы Драган, станет март.
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Светлана Драган. Фото: кадр шоу «Малахов»
«Март станет крайне поворотным: будут предлагать различные варианты договоренностей, будут провокационные вещи. И нам надо на них не пойти. Историческая страница перелистнется — это касается России и США. Это даст старт глобальным событиям, и все, что мы видим сейчас, останется в далеком прошлом», — заявила Светлана Драган.