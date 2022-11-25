Кому повезет уже в декабре: россиянам популярно объяснили, заплатят ли тринадцатую зарплату

Тринадцатую зарплату начисляют по решению руководителя. Так что, какого-то списка профессий, которым положено годовое поощрение, не существует.
Но, как правило, премию в конце года получают работники бюджетной сферы, военнослужащие, сотрудники крупных компаний.
«Решение о том, кого наградить 13-й зарплатой, руководители принимают самостоятельно, и не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников (работали эффективно, добились значительных успехов), или тех, у кого большой стаж в данной организации», — отметила руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.
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Эксперт сделала акцент на том, что выплата тринадцатой зарплаты — право, а не обязанность работодателя. Размер премии не обязательно должен быть равен размеру заработка сотрудника за месяц.
По материалам 1prime.ru.