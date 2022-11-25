Кому повезет уже в декабре: россиянам популярно объяснили, заплатят ли тринадцатую зарплату

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Эксперт сделала акцент на том, что выплата тринадцатой зарплаты — право, а не обязанность работодателя. Размер премии не обязательно должен быть равен размеру заработка сотрудника за месяц.

По материалам 1prime.ru.