Назван лучший российский горнолыжный курорт

Первая национальная премия «Горы России» вручена курорту Красная Поляна. Награждение проходило в московском отеле Carlton, церемонию вела Яна Чурикова.

Глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев вручил представителям горнолыжного курорта 6-килограммовую статуэтку из латуни. Лучшим горным отелем для семейного отдыха назван «Манжерок» на Алтае, курорт Шерегеш на Кузбассе получил приз как самый событийный. Были и другие номинации.

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А всего в конкурсе приняли участие 300 представителей со всех концов России. Цель премии «Горы России» — развитие горнолыжного туризма, а также продвижение активного отдыха, сообщает телеканал «360».