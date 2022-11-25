Кому в декабре выплатят сразу две пенсии — деньги поступят заранее

Для работающих россиян новогодние каникулы в этом году будут длиться восемь дней: трудиться начнем с понедельника, 9 января.

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Именно по этой причине те пенсионеры, которые получают выплаты до 8-го числа, могут рассчитывать на то, что деньги им придут заранее. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Галина Семенова.