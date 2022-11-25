Эксперты ошарашили вердиктом: мясо к Новому году еще подорожает – уже запасаются

Повышенный покупательский спрос перед новогодними праздниками спровоцировал рост цен на ряд продуктов. Процесс начался еще в середине октября и продолжится даже в январе будущего года.

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И без того запредельно дорогое мясо тоже подскочит в цене. Поэтому знающие люди поспешили делать запасы этого продукта в своих морозильных камерах.

Сайт КП сообщает со ссылкой на специалиста по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентину Милашевскую, к Новому году рост цен на мясо достигнет 7-10%. Примерно на столько же подорожает и молоко.

Ценники на крупы тоже изменятся, увеличившись примерно на 5%.