Московских пользователей электросамокатов ждет сюрприз в 2023 году

Московские пользователи электросамокатов, готовьтесь! В 2023 году в столице появятся дорожные знаки специально для этого вида транспорта. Они будут регулировать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.

Об этом сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на замруководителя столичного Дептранса Алексея Митяева. По словам чиновника, за сезон 2022 года в городе было совершено более 26 миллионов поездок на электросамокатах, а это в три раза больше, чем в 2021-м. Такому огромному трафику, определенно, нужны свои ограничения наряду с автомобилями.