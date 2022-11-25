Он все-таки бахнет: россиян предупредили о невиданном скачке доллара

Эксперт также считает, что сегодня разумно часть сбережений держать в валюте. но не в любой. Безналичные доллар и евро, по его мнению, сохраняют свою токсичность из-за угрозы расширения западных санкций.

Наличные доллар и евро застрахованы от санкционных рисков, но их покупательная способность снижается на фоне рекордной инфляции в США и Европе.

Финансисты советуют приобретать валюту дружественных стран, которые являются стабильными относительно доллара (китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар).

По материалам 1prime.ru.