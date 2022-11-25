Он все-таки бахнет: россиян предупредили о невиданном скачке доллара

Американская валюта - доллар

Американская валюта — доллар. Фото: Global Look Press

Аналитики рассказали, что произойдет с американской валютой в ближайшее время.

Финансовые аналитики прогнозируют, что в 2023 году цены на нефть снизятся до 60 долларов за баррель. На этом фоне подешевеет и национальная валюта, рубль, до 70 рублей за доллар.

«Мы закладываем в прогноз на 2023 год снижение цен на нефть Urals до 60 долларов за баррель. Однако риски для прогноза нефтяных цен смещены вниз, если мировая рецессия будет более глубокой», — отметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

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Эксперт также считает, что сегодня разумно часть сбережений держать в валюте. но не в любой. Безналичные доллар и евро, по его мнению, сохраняют свою токсичность из-за угрозы расширения западных санкций.

Наличные доллар и евро застрахованы от санкционных рисков, но их покупательная способность снижается на фоне рекордной инфляции в США и Европе.

Финансисты советуют приобретать валюту дружественных стран, которые являются стабильными относительно доллара (китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар).

По материалам 1prime.ru.

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