Он все-таки бахнет: россиян предупредили о невиданном скачке доллара

Финансовые аналитики прогнозируют, что в 2023 году цены на нефть снизятся до 60 долларов за баррель. На этом фоне подешевеет и национальная валюта, рубль, до 70 рублей за доллар.
«Мы закладываем в прогноз на 2023 год снижение цен на нефть Urals до 60 долларов за баррель. Однако риски для прогноза нефтяных цен смещены вниз, если мировая рецессия будет более глубокой», — отметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
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Эксперт также считает, что сегодня разумно часть сбережений держать в валюте. но не в любой. Безналичные доллар и евро, по его мнению, сохраняют свою токсичность из-за угрозы расширения западных санкций.
Наличные доллар и евро застрахованы от санкционных рисков, но их покупательная способность снижается на фоне рекордной инфляции в США и Европе.
Финансисты советуют приобретать валюту дружественных стран, которые являются стабильными относительно доллара (китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар).
По материалам 1prime.ru.